Når Disneyland i Hongkong åbner igen torsdag, bliver det med færre gæster og en række nye regler.

Disneyland i Hongkong genåbnes 18. juni for et reduceret antal gæster og med nye sikkerhedsregler.

Det meddeler forlystelsesparken i den kinesisk-regerede storby, som kun melder om ganske få nye coronatilfælde i den seneste tid. I alt er 1110 registreret smittet, og fire er døde med Covid-19 i Hongkong.

Størstedelen af parkens butikker og spisesteder vil åbne med "kontrolleret kapacitet", mens det bliver sikret, at der holdes social afstand i køer, i restauranter og andre steder. Også hoteller vil blive gradvist genåbnet.

Der vil stå håndsprit mange steder i Disneyland, og de besøgende vil få målt deres kropstemperatur i særlige screeningsapparater. Desuden vil de få besked på at bære ansigtsmaske.

Samtidig er det et krav, at gæsterne foreviser en sundhedsattest, når de bestiller billetter.

Hongkongs Disneyland er et joint venture, Hongkong International Theme Parks Ltd, hvor den lokale regering ejer 53 procent, mens Walt Disney ejer resten.

Ocean Park, som er Hongkongs anden store forlystelsespark, blev genåbnet i weekenden, efter at Hongkongs politiske ledelse for nylig godkendte en stor økonomisk redningsplan for parken.

Shanghais Disneyland blev genåbnet i maj.

Mange restriktioner, som blev indført for at hindre udbredelse af det nye coronavirus i den tidligere britiske kronkoloni, er gradvist blevet ophævet. Men Hongkongs grænser er stadig helt lukkede, og der må højst være otte personer samlet i en gruppe.

/ritzau/Reuters