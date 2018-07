På få dage er 13 gæster på et bulgarsk familiehotel blevet ramt af omgangssyge. 91 danskere er aktuelt på hotellet, men er angiveligt ikke blevet syge.

Allerede i 2015 skrev den norske avis VG om den dårlige hygiejne på hotellet White Lagoon Beach, som førte til, at hele 29 gæster blev indlagt på hospitalet i løbet af tre uger. Og nu er den så gal igen på White Lagoon Beach, som norske Ving og danske Spies sælger rejser til. 13 personer af de 743 nordiske gæster har haft ondt i maven i løbet af weekenden, bekræfter pressechef i Ving over for TV 2 Norge.

»Det er ingen stor sag,« siger hun.

Torben Andersen, kommunikationschef i Spies, oplyser, at ingen danskere har meldt, at de er blevet syge på hotellet, hvor man ikke har fundet årsagen.

»De lokale sundhedsmyndigheder har testet maden og pools uden at finde en smittekilde. I øjeblikket er der ifølge myndighederne en del roskildesyge blandt de lokale i Albena og Sortehavsområdet. Hotellet har modtaget en skriftlig lægerapport, der siger, at de 13 ikke er blevet smittet på grund af mad og pools,« siger han.

Det var gæster på hotellet, der tippede TV 2 Norge om forholdene. En familie berettede om dårlig rengøring og kloaklugt fra badeværelset, men den udlægning har Spies' rejseledere på hotellet 'mere end svært ved at genkende', lyder det fra Torben Andersen.

»Gæsterne er blandt andet i opslag og i flere sms'er blevet bedt om at være påpasselig med hygiejnen og bl.a. bruge det opstillede hånddesinfektions middel. Også hotellet har taget ekstra initiativer omkring rengøring m.m. for at forhindre, at der kommer nye sygdomstilfælde. Blandt andet er der nu personale ved børnebuffeterne, så børnene ikke selv tager maden, men får den serveret, ligesom der er ekstra rengøring i børneklubberne.«

De fleste af de syge nordiske gæster er rejst hjem fra Bulgarien, oplyser Spies.