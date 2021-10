Gabby Petitos mor har fået nok.

Tirsdag fik hun at vide, at hendes datter døde på grund af kvælning, og få timer efter udsendte Laundrie-familiens advokat en udtalelse, som fik Nicole Schmidt til at se rødt.

»Hans ord lige til at smide i skraldespanden. Tal du bare,« skrev hun i en sms til tv-stationen WFLA.

Historien om Gabby Petito og Brian Laundries roadtrip har for længst bredt sig langt uden for USAs grænser.

Det unge kærestepar ville køre på tværs af USA og tog af sted fra New York i begyndelsen af juli. Målet var at nå Oregon på vestkysten til halloween.

Allerede 1. september dukkede Brian Laundrie op hjemme hos sine forældre i Florida. Uden Gabby Petito.

Da hendes lig blev fundet i en nationalpark 19. september, var Brian Laundrie igen over alle bjerge, og siden har ingen tilsyneladende set noget til ham.

Han er endnu ikke sigtet for mordet på sin forlovede, men politiet efterlyser ham som en person af interesse i sagen.

Og det var netop det faktum – at Brian indtil videre kun er sigtet for at have misbrugt Gabbys kreditkort – som Laundrie-familiens advokat, Steven Bertolino, understregede i et statement til tv-kanalen WFLA.

Arkivfoto af Gabrielle Petito og Brian Laundrie. Foto: FLORIDA POLICE Vis mere Arkivfoto af Gabrielle Petito og Brian Laundrie. Foto: FLORIDA POLICE

»Gabby Petitos død i så ung en alder er en tragedie,« fastslog han, inden han forholdt sig til kærestens forsvinden:

»Mens Brian Laundrie i øjeblikket er sigtet for uautoriseret brug af et betalingskort tilhørende Gabby, så betragtes Brian kun som en person af interesse i forhold til Gabby Petitos død.«

»På nuværende tidspunkt er Brian stadig savnet, og når han er fundet, vil vi behandle den verserende svindelanklage mod ham.«

Umiddelbart efter fundet af Gabby Petitos lig, gav hendes pårørende på et pressemøde udtryk for skuffelse over Laundrie-familien:

»Laundrierne hjalp os ikke med at finde Gabby. De vil helt sikkert ikke hjælpe os med at finde Brian,« udtalte en advokat på deres vegne.