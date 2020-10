Cristian Mallocci fik noget af et chok, da en af de fem hundehvalpe, der er født på hans gård i Sardinien, kom til verden med lysegrøn pels.

Tidligere på måneden fødte den Sardinske hyrdehund Spelacchia et kuld på fem sunde og stærke hvalpe.

Det eneste besynderlige ved denne fødsel var, at en af de fem små hvalpe, tilsyneladende var kommet til verden med grøn pels. Det skriver Daily Mail.

Pistachio, som Mallocci meget passende besluttede sig for at kalde den mystiske lille hvalp, havde været i nærkontakt med et pigment kendt som biliverdin, da den lå i sin mors livmoder.

Det pigment er også årsagen til at vi mennesker får blå eller grønne mærker på vores krop, når vi slår os.

Hunde født med grøn pels er noget, der sker uhyre sjældent. Det siges, at det kun sker for hvalp med meget lys pels, hvis mor har høje mængder biliverdin-pigment i livmoderen.

Pistachios farve er dog ikke evig. Som han bliver ældre, vil farven lige så stille falme, og til sidst vil han ligne sine søskende.

Mallocci og hans svoger Giannangelo Liperi, som ejer gården i Sardinien, har på sinde at beholde Pistachio og træne ham til at passe fårene med sin mor.

De andre hvalpe bliver givet væk til nye hjem.

Mallocci mener, at Pistachios farve er et symbol på håb og lykke og skulle være et bevis på at alle skal holde hovedet højt gennem hele corona-pandemien.