Det passer ikke, at NRA ikke har gjort noget for at stoppe masseskyderier i USA.

Det er i hvert fald meldingen fra en i første omgang ukendt taler på gulvet ved weekendens meget omtalte kongres hos våbenorganisationen National Rifle Association (NRA) i Houston.

»Jeg vil gerne sige, at jeg er dødtræt af de venstreorienterede medier og faktisk også af folk i dette lokale i dag, som spreder forkert information om Wayne LaPierre (NRA's direktør, red.),« indleder manden, som præsenterer sig selv som Jason Selvig fra Palm Beach i Florida.

»Hver gang der sker et masseskyderi, siger de alle sammen, at Wayne LaPierre ikke gør nok for at stoppe dem, og de antyder endda, at Wayne LaPierre har spillet en rolle i at gøre det nemmere for gerningsmændene at få adgang til våben,« fortsætter Jason Selvig.

Herefter refererer han til en lang række af masseskyderier i USA over en årrække – Columbine, Sandy Hook, El Paso, Buffalo og nu senest Uvalde i Texas, hvor 19 børn og to lærere blev skudt og dræbt af en 18-årig gerningsmand.

Og så begynder Jason Selvig, som er en del af Twitter-profilen 'The Good Liars', at smøre endnu tykkere på med sarkasme.

»Man blev ved med at høre, at Wayne LaPierre ikke gør nok, og det passer ganske enkelt ikke,« tilføjer Jason Selvig så.

»NRA har under Wayne LaPierres ledelse bidraget med tanker og bønner til ofrene og deres familier.«

»Og måske ville disse masseskyderier holde op med at ske, hvis vi alle tænkte lidt mere og bad lidt mere. Så jeg beder alle i dette lokale om at tænke, at bede. Giv jeres tanker og bønner og tanker og bønner og bønner og tanker, og hvis vi giver nok tanker og bønner, vil disse masseskyderier ophøre,« siger Jason Selvig.

We spoke directly to Wayne LaPierre at the NRA Convention and thanked him for all his thoughts and prayers. pic.twitter.com/EfdDrgD4Af — The Good Liars (@TheGoodLiars) May 29, 2022

Derefter takker han Wayne LaPierre, som sidder ved at bord på scenen, hvorefter der lyder spredte klapsalver fra salen.

Videoen af talen, som er publiceret på Twitter af 'The Good Liars' søndag, har vist sig at være voldsomt populær på det sociale medie. Videoen er blevet retweetet flere end 16.000 gange, er blevet citeret flere end 3.000 gange og liket af flere end 79.000 andre brugere indtil videre.