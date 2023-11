Det er ikke kun herhjemme, at nogle virksomheder vælger at boykotte den amerikanskinspireret begivenhed Black Friday.

Også i Norge gør flere det samme.

Det skriver norske Børsen.

En af dem er guldsmeden Heyerdahl, der har base i den norske hovedstad, Oslo. Virksomheden er ganske enkelt træt af prisfesten, siger grundlægger Thomas Heyerdahl.

»Jeg synes, vi i detailbranchen skal videre og fokusere på vigtigere ting, end at få folk til at købe ting, de ikke har brug for,« siger han til mediet og fortsætter:

»Man opfordrer til købspres ud fra, at tingene er billige – og ikke at man rent faktisk har brug for dem.«

Også på sin LinkedIn-profil har han skrevet sin mening og gjort det klart, at han »hader Black Friday«.

Ifølge Børsen er der i Norge også sket et fald af virksomheder, som vælger at støtte op om Black Friday.

Sidste år valgte virksomheder som Silvan og IKEA herhjemme også at droppe dagen.

IKEA ville hellere sætte fokus på bæredygtighed, istandsættelse og genbrug, mens Silvan fastholdt sine priser og i stedet donerede penge til at plante træer, skrev DetailWatch sidste år.

I år har IKEA også valgt at gå andre veje.

Frem for at sænke priser, har man valgt at tidoble priserne:

»Der hersker en myte om, at langtidsholdbart design koster rigtig mange penge. Det er en skam, for det er langt fra sådan, det altid forholder sig,« sagde Christian Mouroux Pedersen, Country Communication Manager hos IKEA og tilføjede:

»Derfor øger vi priserne på en række produkter på Black Friday for at starte en debat om, hvorvidt høj kvalitet altid kommer med en høj pris.«

Black Friday begynder i morgen, 24. november.