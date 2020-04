Folk bliver lige nu fyret i lårtykke bundter i USA. Hele 22 millioner amerikanere har de seneste fire uge mistet jobbet.

Men i enkelte brancher har coronakrisen fået efterspørgslen til at eksplodere, og her kan en sms være nok til at skaffe smør på brødet igen.

Det er verdens største supermarkedskæde, Walmart, der går mod corona-strømmen og slår nye stillinger op i et hæsblæsende tempo.

Alene den seneste måned har kæden hyret 150.000 ansatte for at kunne følge med den stigende efterspørgsel på alt fra fødevarer til hårtrimmere. Det skriver CNBC.

Walmart er allerede USAs største private arbejdsgiver med 1,5 millioner ansatte, og nu vil kæden hyre yderligere 50.000 ansatte.

Supermarkedsgiganten har travlt med at få ansat folk, så den normale ansættelsesprocedurer er skåret ned fra 14 dage til nu 24 timer.

Jobansøgere kan derudover nøjes med at sende en simpel sms for at ansøge om et af de mange ledige job.

For at sætte skub i ansøgnsingsprocessen samarbejder Walmart med ikke færre 70 private jobagent-firmaer.

Der er imidlertid rift om jobbene hos Walmart.

Flere end en milllon har søgt de ledige stillinger, udtaler Walmarts personalechef Donna Morris.

Walmart er et familieforetagende, hvor syv medlemmer af Walton-familien ejer knap halvdelen af firmaet, som har en værdi på omtrent 1.300 milliarder kroner.

Også giganter som Amazon har hyret tusindsvis af nye medarbejdere under coronakrisen.