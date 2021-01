Når Joe Biden onsdag bliver taget i ed som landets nye præsident, vil han også overtage magten over den såkaldte 'atom-fodbold', der er en flere kilo tung, sort taske, der indeholder en helt særlig computer.

Det er den computer, der skal bruges, hvis man ønsker at sætte gang i en række af kommandoer for at udløse et atomangreb. Men denne gang bliver overdragelsen anderledes.

Det skriver NBC News.

Normalt finder overdragelsen af 'atom-fodbolden' ('the nuclear football', som den kaldes, red.) sted, når den afgående præsident giver den videre til den tiltrædende præsident. Men for første gang bliver det ikke sådan i år, da Donald Trump har valgt ikke at deltage i indsættelsesceremonien.

Arkivfoto. Her ses en militærofficer bære 'atom-fodbolden' i sin højre hånd. Foto: Olivier Douliery/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto. Her ses en militærofficer bære 'atom-fodbolden' i sin højre hånd. Foto: Olivier Douliery/AFP/Ritzau Scanpix

Derfor kommer det til at foregå på en lidt anden måde.

En militærofficer bærer til hver en tid 'fodbolden', der kontrollerer landets massive atom-arsenal, og opholder sig fysisk tæt på den siddende præsident.

Derfor følger en officer ifølge NBC News med Donald Trump til Palm Beach i Florida, som den afgående præsident rejser til forud for indsættelsen af Joe Biden.

Frem til klokken 11.59.59 lokal tid onsdag vil Donald Trump derfor have en 'fodbold' – der findes flere – i nærheden af sig. Derefter overdrages den til Joe Biden, når han klokken 12.00 (klokken 18.00 dansk tid) bliver indsat som landets præsident.

En militærofficer vil på det tidspunkt være til stede i nærheden af Biden med en 'fodbold', og efter han er blevet taget i ed, vil den 'atom-fodbold' blive aktiveret, mens den 'fodbold', der er hos Trump, ikke længere vil være aktiv.

Militærofficeren, der er hos Trump i Florida, vil derefter bringe den tilbage til Washington D.C.