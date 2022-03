Endnu en gang strammer Vesten en økonomisk løkke om halsen på Putins inderkreds – og inderkredsens familiemedlemmer, hvor mange af dem lever luksuriøse jetsetliv.

Det skete torsdag, da Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, udrullede en ny liste med personer, der vil blive ramt af sanktioner.

Her er blandt andre en 26-årig russisk kvinde, som er bosat i en luksuslejlighed i London.

Den unge, glamourøse kvinde Polina Kovaleva er ikke en hvilken som helst ung kvinde. Hendes mor, Svetlana Polyakova, er nemlig Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrovs, 'uofficielle kone'.

Den 26-årige minister-steddatter har boet de sidste mange år af sit liv i det centrale London. Her købte hun som 21-årig en lejlighed til 39 millioner kroner.

Som hun betalte kontant.

Lejligheden ligger i en ejendom, der ifølge Daily Mail både har swimmingpool, fitnesscenter, spa, biograf, golfsimulator, spillelokale og udsigt over Kensington og Holland Park.

Men som hun nu ikke længere kan bo i.

Polina har gået på en privat kostskole i Bristol samt på Loughborough University og senere afsluttet en master i økonomi og strategi ved Imperial College London. Foto: Instagram Vis mere Polina har gået på en privat kostskole i Bristol samt på Loughborough University og senere afsluttet en master i økonomi og strategi ved Imperial College London. Foto: Instagram

Polina Kovaleva har – ud over at have fået alle sine aktiver indefrosset – fået forbud mod at rejse til og fra Storbritannien.

Måske hun egentlig også helst vil være fri for at befinde sig i London i disse dage.

Tidligere i marts skulle der nemlig ifølge Metro have stået en stor gruppe mennesker ude foran hendes lejlighed og råbt: »Din far er en morder.«

Den 26-årige kvinde har ført en vestlig livsstil det meste af sit liv. Ruslands præsident Putin fordømte tidligere på måneden russere, der netop gør det.

26-årige Polina Kovaleva, der købte en lejlighed i London til over 39 millioner kroner som 21-årig. Foto: Instagram Vis mere 26-årige Polina Kovaleva, der købte en lejlighed i London til over 39 millioner kroner som 21-årig. Foto: Instagram

Det har hun gjort ved blandt andet at gå på en britisk privat kostskole i Bristol, før hun tog en uddannelse i økonomi og politik ved Loughborough University og senere en master i økonomi og strategi ved Imperial College.

Efter endt uddannelse fik hun et job for Gazprom, den russiske energigagnt, hvor hun arbejdede med fusioner og opkøb. Efterfølgende arbejdede hun i mineselskabet Glencore.

Allerede for to uger siden opfordrede en antikorruptionsenhed til, at man sanktionerede den 26-årige jetsetter.

Maria Pevchikh, efterforskningsleder i antikorruptionsenheden, som er allieret med den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj, skrev blandt andet i en længere, udredende Twitter-tråd:

Udenrigsminister Lavrovs steddatter. Lavrov selv har været sanktioneret af USA og Storbritannien i længere tid – nu rammes hans familie også. Foto: Instagram Vis mere Udenrigsminister Lavrovs steddatter. Lavrov selv har været sanktioneret af USA og Storbritannien i længere tid – nu rammes hans familie også. Foto: Instagram

'Polina Kovalevan betalte kontant (for lejligheden, red.). Intet realkreditlån. Kan nogen forklare, hvordan det er muligt?' skrev hun og fortsatte:

'Hendes eneste pengekilde er hendes arbejdsløse mor, som tilfældigvis er Lavrovs uofficielle kone. Dette er lærebogseksemplet på uforklarlig rigdom. Ejendommen kan beslaglægges lovligt lige nu.'

Efterforskningslederen forklarede, at Kovalevans lejlighed kan beslaglægges i henhold til 'Unexplained Wealth Order', der giver mulighed for netop dette, hvis aktiver forekommer ude af proportion med folks indkomst.

Det er en ny taktik, Vesten for nylig har skiftet til, hvor man også sanktionerer børn af Putins inderkreds.

For to uger siden blev Putins talsmands datter, 24-årige Elizaveta Peskova, også ramt af sanktioner.

Noget, hun bestemt ikke synes er fair. Det gav hun udtryk for i et langt skriv på appen Telegram, hvor hun blandt andet skrev:

»Efter min mening er det skørt at pålægge sanktioner over for voksne børn (især en pige!), der har ført deres eget personlige og professionelle liv i lang tid.«

Torsdagens sanktioner vil bringe den samlede globale formueværdi af de banker, Storbritannien har sanktioneret siden invasionen, op på 500 milliarder pund og oligarkernes og familiemedlemmernes nettoværdi på over 150 milliarder pund.