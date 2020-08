Da den norske rigmand Tom Hagen kom hjem til sin bopæl 31. oktober 2018, fandt han en hvid konvolut.

I konvolutten var et trusselsbrev, hvori afsenderen gjorde det klart, at vedkommende havde hans hustru, Anne-Elisabeth Hagen.

Men det er en forklaring, som norsk politi efterhånden er begyndt at tvivle på. Særligt fordi de ifølge det norske medie VG ikke har været i stand til at finde den nu mordsigtede Tom Hagens eget fingeraftryk på den føromtalte hvide konvolut.

Ifølge VG har politiet en teori om, at fraværet af Tom Hagens fingeraftryk kan tyde på, at trusselsbrevet aldrig har været i konvolutten.

Men det er Tom Hagens advokat langtfra enig i. Til VG siger han, at det har »nul bevisværdi«, og han bakkes op af en række kriminalteknikere, som VG har været i kontakt med.

»Man kan ikke bruge fraværet af fingeraftryk som et bevis på, at Tom Hagen ikke har taget konvolutten. Han kunne lige så godt have taget den og ikke efterladt et fingeraftryk. Det afhænger af, hvor hårdt du tager, hvordan du tager, og om du sveder på fingrene,« siger Per An g el, som er tidligere kriminaltekniker og leder hos Kripos (norsk kriminalpoliti, red.).

Ifølge VG har Tom Hagen omhyggeligt forklaret, hvordan han fandt den hvide konvolut med trusselsbrevet i. Af forklaringen fremgik det angiveligt, at konvolutten lå på en rød stol i indgangspartiet, hvorpå flere af Anne-Elisabeth Hagens ejendele også lå – herunder hendes vielsesring.

Men alt det er ifølge politiet iscenesat.

De mener, at det er Tom Hagen selv, der har slået hustruen ihjel. I april måned blev han sigtet for drab eller medvirken til drab på Anne-Elisabeth Hagen. Han nægter sig skyldig.

Forinden havde historien i offentligheden ellers været, at Anne-Elisabeth Hagen var blevet kidnappet af ukendte gerningsmænd, der krævede en større løsesum for at slippe hende fri.