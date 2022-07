Lyt til artiklen

Eksplosionen lød kl. 4 om morgenen. En stor røgsky spredte sig rundt om de tårnhøje granitsten.

Det mystiske angreb har betydet, at det enorme – men gådefulde og omdiskuterede – monument Georgia Guidestones nu er blevet jævnet med jorden.

Det oplyser delstatspolitiet i amerikanske Georgia, der både har offentliggjort overvågningsvideoer af selve eksplosionen og af en grå bil, der efterfølgende blev set køre fra stedet.

Endnu er der ingen spor af, hvem der placerede sprængladningen. Der er heller ingen antydninger af et motiv.

Sådan så Georgia Guidestones ud efter eksplosionen. En af de største søjler er tydeligvist blevet ødelagt. Foto: ABC AFFILIATE WSB-TV Vis mere Sådan så Georgia Guidestones ud efter eksplosionen. En af de største søjler er tydeligvist blevet ødelagt. Foto: ABC AFFILIATE WSB-TV

Turistattraktionen Georgia Guidestones bestod af seks kæmpestore tilhuggede granitsten.

Eksplosionen tidligt onsdag morgen ødelagde en af de fire største søjler, der strakte sig fem meter i vejret, hvor de bar endnu en sten.

Efterfølgende besluttede myndighederne, at det hele skulle jævnes med jorden af sikkerhedsmæssige årsager, fordi der var frygt for, at det ville kollapse.

Georgia Guidestones er blevet kaldt USAs svar på det britiske Stonehenge uden dog at være i nærheden af at være lige så gammel. Det blev bygget så sent som i 1980.

Sådan så Georgia Guidestones ud efter at være blevet jævnet med jorden. Foto: Georgia Bureau of Investigation Vis mere Sådan så Georgia Guidestones ud efter at være blevet jævnet med jorden. Foto: Georgia Bureau of Investigation

Georgia Guidestones er dog også blevet kaldt 'satanisk' af konservative kristne på grund af de budskaber, der på 12 sprog er hugget ind i stenene. Her fremgår det eksempelvis, at jordens befolkning bør holdes på højst 500 millioner mennesker for at kunne overleve.

Samtidig har monumentet igennem årene været udsat for adskillige konspirationsteorier, fordi det reelt ikke vides, hvem der stod bag konstruktionen.

»Det har omgivet stenene med en slags mystik, fordi hverken identiteten på de mennesker, der bestilte dem, er ukendt, og det samme er deres hensigt,« siger konspirationsforskeren Katie McCarthy til NPR:

»Og det har i årenes løb været med til at give næring til en masse spekulationer og konspirationsteorier i forhold til stenenes reelle hensigt.«

Sådan så Georgia Guidestones ud, inden eksplosionen. Foto: HARRISON MCCLARY Vis mere Sådan så Georgia Guidestones ud, inden eksplosionen. Foto: HARRISON MCCLARY

Igennem årene har der også flere gange været begået hærværk mod Georgia Guidestones, der stod placeret lige ud til en hovedvej nær byen Elberton.

Det var af den grund, at overvågningskameraerne for få år siden blev sat op.

Det vides endnu ikke, om Georgia Guidestones vil blive restaureret og genopført.