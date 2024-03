Syv af verdens førende økonomier beder Rusland lave grundig undersøgelse af årsagen til Aleksej Navalnyjs død.

Egentlig handlede mødet om Ruslands krig i Ukraine, da lederne af G7-landene lørdag mødtes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Men landene benyttede også anledningen til at mindes den afdøde russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj og sende en stærk appel til Rusland.

I en fælles udtalelse, som er offentliggjort lørdag aften, kræver G7-landene således, at Rusland laver en fyldestgørende undersøgelse af omstændighederne omkring Navalnyjs død.

- Han ofrede sit liv, mens han kæmpede mod Kremls korruption og for fri og retfærdige valg i Rusland.

- Vi beder den russiske regering om udførligt at afklare omstændighederne omkring hans død, skriver G7-sammenslutningen.

G7-landene hylder Aleksej Navalnyjs "ekstraordinære mod". De udtrykker samtidig deres støtte til hans hustru, børn og andre nære pårørende.

Navalnyj døde, mens han afsonede en årelang fængselsstraf i en straffekoloni i det nordlige Rusland. Fængselsmyndighederne oplyste 16. februar, at han pludselig var afgået ved døden.

Siden har Navalnyjs mor fået udleveret en retsmedicinsk rapport, hvoraf det fremgår, at han skal være død af "naturlige årsager".

Hans hustru, Julia Navalnaja, mistænker dog styret i Rusland for at have forgiftet hendes mand med nervegiften novitjok. Det sagde hun i en video tidligere på ugen.

G7-landene beder den russiske regering om "at løslade alle indsatte, der tilbageholdes med urette".

Desuden skal Ruslands regering "stoppe med at forfølge politiske modstandere og systematisk undertrykke russeres rettigheder", skriver G7.

G7 består af Canada, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien, Tyskland og USA. Foruden de syv lande var EU repræsenteret på dagens møde.

Mødet med Zelenskyj blev holdt virtuelt. Dog var både Canada og Italiens premierministre samt EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, fysisk til stede sammen med Zelenskyj i Kyiv.

G7-mødet fandt sted på toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

På mødet bekræftede G7-landene deres fortsatte støtte til ukrainerne. De skriver i udtalelsen, at de er overbevist om, at de kan sikre, at "det ukrainske folk sejrer i kampen for deres fremtid".

Landene vil blandt andet via sanktioner og ved at indefryse russiske værdier stille Rusland økonomisk ansvarlig for sin krig mod nabolandet, skriver G7.

Indtil videre har Ruslands krig skabt ødelæggelser i Ukraine for mere end 486 milliarder dollar ifølge Verdensbanken. Det svarer til 3344 milliarder kroner.

/ritzau/