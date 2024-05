Rusland har forberedt gengældelse på plan om at give Ukraine penge baseret på indefrosne russiske værdier.

Finansministrene fra de store industrilande i G7-gruppen har ved et møde i Italien lørdag haft fokus på at finde måder, hvorpå indefrosne russiske værdier kan bruges til at hjælpe Ukraine.

Det skriver AFP på baggrund af et udkast til en sluterklæring fra mødet i Stresa i det nordlige Italien.

- Forsøg på at finde kreative, men stadig juridisk ordentlige, løsninger på dette problem var det emne, som var øverst på dagsordenen på det todages møde, lyder det i AFP's beskrivelse.

Under finansministrenes drøftelser udsendte det russiske nyhedsbureau Tass en erklæring fra den russiske finansminister, Anton Siluanov. Han gør det klart, at "Rusland vil gøre gengæld, hvis Vesten bruger russiske værdier illegalt".

G7-gruppen indefrøs russiske værdier til en værdi af omkring 300 milliarder dollar (omkring 2065 milliarder kroner), kort tid efter at præsident Vladimir Putins regime invaderede Ukraine i februar 2022.

Planen er angiveligt at give renteoverskuddet fra de mange milliarder til Ukraine.

I Moskva skriver Siluanov i en pressemeddelelse offentliggjort af nyhedsbureauet Tass, at der kommer russisk gengældelse, hvis G7-landene gennemfører planen.

En endelig erklæring fra G7 mødet er bebudet senere lørdag fra finansministrene og centralbankcheferne i den lille by Stresa på kanten af søen Lago Maggiore i Piemonte.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, underskrev torsdag et dekret, som gør Rusland i stand til at beslaglægge amerikanske besiddelser.

Ifølge torsdagens dekret kan Den Russiske Føderation eller centralbanken bede en russisk domstol om at fastslå, om deres besiddelser er blevet beslaglagt på uretmæssig vis - og søge kompensation.

Domstolen kan bede om, at den kompensation overføres i form af amerikanske aktiver eller besiddelser i Rusland. Det kan gøres fra en liste, som udarbejdes af en russisk regeringskommission.

Når G7-landene - Frankrig, Japan, Tyskland, Storbritannien, USA, Italien og Canada - mødes til topmøde i Italien i juni er det ventet, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, deltager.

/ritzau/AFP