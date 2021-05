G7-lederne er samlet for at diskutere globale trusler. Især Kinas aggressive fremfærd er på dagsordenen.

De syv G7-lande har diskuteret, hvordan man kan danne en fælles front mod Kina i udenrigsministrenes første ansigt til ansigt-møde i to år.

G7 er en mellemstatslig organisation, som tæller landene Canada, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien, Tyskland og USA.

Med støtte fra den amerikanske præsident, Joe Biden, og opfordringer til en dybere alliance mellem demokratier inviterede Storbritannien G7-landene til forhandlinger om en stigende global trussel.

Specielt Kinas voksende militære og økonomiske indflydelse har fyldt meget.

- Vores formål er ikke at forsøge at begrænse Kina eller holde dem nede, sagde den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, til journalister.

- Vi prøver blot at opretholde den internationale orden, som vores lande har investeret så meget i over så mange år.

G7-forhandlingerne startede mandag og slutter onsdag. Lande som Indien, Sydkorea og Australien er også inviteret.

Sky News beretter dog, at to fra den indiske delegation er blevet testet positive for corona. Derfor blev Indiens udenrigsminister, Subrahmanyam Jaishankar, nødsaget til at deltage virtuelt.

Mandag diskuterede lederne atomprogrammerne i Iran og Nordkorea.

Selv om alle landene deler bekymringerne over Kina, er tilgangen forskellig.

Japan vil ikke slutte sig til de vestlige nationer, der har valgt at sanktionere Kina, da japanerne er forsigtige med at opildne til flere spændinger.

Italien holdt sig også tilbage med den helt store kritik af den kinesiske regering. Italien ses som en af de mest Kina-venlige nationer i Vesten.

De italienske ledere underskrev i 2019 en aftale med Kina om at indgå i kinesiske projekter. Projekterne går ud på at etablere infrastruktur i stor stil både på landjorden og til havs i Asien, Afrika og Europa.

Blinken lovede et "robust samarbejde" med Storbritannien for at presse Kina i forbindelse med dets ageren i Xinjiang-regionen og Hongkong.

USA og Storbritannien har senest fordømt Kina for at holde op mod en million uighurer og andre muslimske mindretal indespærret i lejre. Det viser rapporter fra FN, Amnesty International og Human Rights Watch.

USA har beskyldt Kina for folkedrab på muslimske mindretal.

Derudover har flere lande udtrykt bekymring over for Kinas aggressive fremfærd i Det Sydkinesiske Hav, og landets øget militære tilstedeværelse ses som en stigende trussel mod andre nationer.

