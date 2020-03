Corona-panikken tiltager på de internationale aktiemarkeder. G7-landene beroliger med løfte om samarbejde.

Verdens førende industrilande, G7-landene, vil stå sammen i kampen mod udbruddet af coronavirusset.

Det oplyser USA's finansministerium i en pressemeddelelse, efter at stemningen på de globale aktiemarkeder er blevet tiltagende panisk.

Meldingen kommer, efter at USA's vicefinansminister natten til fredag dansk tid har holdt et telefonmøde med sine kolleger fra Canada, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien og Japan.

- G7 er i jævnlig kontakt og er dedikeret til at fortsætte det internationale samarbejde for at imødegå de globale sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af Covid-19, siger står der i meddelelsen.

Torsdagens telefonmøde er blevet afholdt i slipstrømmen af et krisemøde mellem finansministrene i G7 og repræsentanter fra centralbanker tidligere på ugen.

Her lød det efterfølgende, at landene er klar til at tage alle midler i brug for at hindre, at virusudbruddet skader væksten.

Meldingen tidligere på ugen kunne dog ikke sætte en dæmper på de globale aktiefald.

Torsdag faldt det toneangivende Dow Jones-indeks med ti procent i New York, hvilket målt i procent er det største siden børskrakket i oktober 1987 - også kaldet "sorte mandag".

Dermed overgik faldet enkeltdags reaktioner på både 11. september og finanskrisen.

Natten til fredag har det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks ligeledes taget et drastisk fald på over syv procent.

Imens stiger frygten for en international recession, efter at USA natten til torsdag dansk tid har sat en midlertidig stopper for rejser fra Europa til USA.

/ritzau/