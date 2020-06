- Vi opfordrer indtrængende Kinas regering til at genoverveje beslutning som sikkerhedslov, siger G7-gruppen.

Udenrigsministrene fra de store industrilande i G7 fremsætter i en erklæring onsdag en indtrængende opfordring til Kina om at genoverveje dets plan om at indføre en ny omstridt sikkerhedslov i Hongkong.

- Den foreslåede nationale sikkerhedslov kan alvorligt undergrave princippet om "et land, to systemer" og territoriets udstrakte autonomi, hedder det i opfordringen.

Den kommer fra udenrigsministrene i USA, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien og EU.

- Vi opfordrer indtrængende Kinas regering til at genoverveje denne beslutning, hedder det.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 overdraget til Kina under den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre. Aftalen løber frem til 2047.

Den omstridte sikkerhedslov forbyder en række former for aktiviteter og protester. Det har til formål at få stoppet de omfattende pro-demokratiske demonstrationer i Hongkong.

- Kinas beslutning om sikkerhedsloven er ikke i overensstemmelse med den grundlov, der gælder for Hongkong, og den er ikke i overensstemmelse med principperne i den juridisk bindende fælles britisk-kinesiske erklæring, som er registreret hos FN, siger G7-landenes udenrigsministre.

Udtalelsen kommer, kort før at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, mødes med en højtstående kinesisk repræsentant, Yang Jiechi, på Hawaii.

De skal drøfte Hongkong og andre emner, der har forværret forholdet mellem de to lande.

Pompeo har i skarpe vendinger kritiseret Kina for manglende åbenhed om det nye coronavirus og om håndteringen af pandemien. Han har også kritiseret landets kurs i Hongkong.

Pompeo kritiserer det kinesiske kommunistpartis "mobbeagtige taktikker".

/ritzau/AFP