Der er hjælp på vej til Amazonas fra G7-landene, oplyser Emmanuel Macron i forbindelse med topmøde.

De syv lande i G7-samarbejdet vil give mindst 20 millioner euro - omkring 150 millioner kroner - til bekæmpelsen af skovbrande i Amazonas.

Det siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mandag.

Amazonas har været et af punkterne på dagsordenen i løbet af de seneste dages topmøde i den franske by Biarritz.

Her har lederne af verdens syv største industrilande været samle for at drøfte blandt andet handel, klima og andre emner. Det drejer sig om lederne fra USA, Canada, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Japan - samt EU.

/ritzau/Reuters