Udenrigsministre fra verdens syv førende økonomier mødes i disse dage i Toronto. Sikkerhed er på dagsordenen.

Toronto. Verdens syv førende industrialiserede økonomier er enige om at modsætte sig Ruslands adfærd, som landene mener truer freden og sikkerheden.

Det oplyser en højtstående embedsmand fra det amerikanske udenrigsministerium mandag efter et møde i G7 i Toronto.

- Der er enighed i G7 om at modsætte sig Ruslands ondsindede opførsel, siger embedsmanden, der ønsker at være anonym.

Han understreger, at G7-landene dog også er åbne for dialog med russerne, "mens vi holder dem ansvarlige for deres ondsindede aktiviteter og deres bestræbelser på at destabilisere nationer".

Udenrigsministrene fra G7-landene mødes i disse dage til topmøde i Toronto i Canada for at drøfte de globale freds- og sikkerhedsudfordringer. Det gælder blandt andet Nordkoreas atomprogram og voksende spændinger med Rusland.

G7 består af Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien, USA, Canada og Japan.

/ritzau/Reuters