En sluterklæring fra virtuelt G20-topmøde i Saudi-Arabien lover globale vaccinepriser, der er til at betale.

Verdens 20 største økonomier siger, at de vil kæmpe for retfærdig global adgang til covid-19-vacciner.

I en sluterklæring fra weekendens virtuelle G20-topmøde i Saudi-Arabien siger gruppens politiske ledere, at de vil gøre alt for at sikre forsyninger af vacciner mod covid-19 til priser, der er til at betale.

De siger samtidig, at de vil sikre de nødvendige test og en retfærdig fordeling til alle mennesker.

Sluterklæringen fra topmødet, hvor coronapandemien var det dominerende tema, afspejler bekymringer for, at pandemien kan forstærke globale kløfter mellem rige og fattige.

På det to dage lange topmøde var der særligt fokus på farerne for, at der efter pandemien sker en ulige og usikker økonomisk genopretning.

- Covid-19-pandemien og dens hidtil usete konsekvenser med hensyn til tab af menneskeliv, levegrundlag og påvirkning af økonomien har ført til helt ekstraordinære chokbølger, der har blotlagt sårbarheder i vores evner til at reagere samlet, hvilket understreger vores fælles udfordringer, hedder det med tilføjelsen:

- G20-landene vil arbejde for at beskytte liv, for at yde støtte med særlig fokus på de mest sårbare, og vi vil bringe vores økonomier tilbage på sporet med vækst og jobskabelse.

Et multilateralt handelssystem er vigtigere end nogensinde på grund af coronakrisen, hedder det.

/ritzau/Reuters