G20-landene varsler fælles front mod corona og lover en koordineret indsats mod økonomiske og sociale følger.

G20-landene vil tilføre verdensøkonomien 5000 milliarder dollar på grund af coronakrisen.

Det siger de i en fælles udtalelse efter et hasteindkaldt videotopmøde torsdag.

- Vi skyder over 5000 milliarder dollar ind i den globale økonomi som en del af en målrettet finanspolitik, økonomiske tiltag og garantiordninger for at modvirke de sociale, økonomiske og finansielle effekter af pandemien, lyder det i meddelelsen.

Finansministre og centralbankchefer i G20-landene vil koordinere og arbejde tæt sammen med blandt andet Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Landene varsler "fælles front" i kampen mod pandemien.

G20-lederne siger ligeledes, at de vil udvide produktionen, så den kan leve op til den stigende efterspørgsel på medicinsk udstyr.

I meddelelsen siger G20-lederne, at de vil "komme igennem dette" i fællesskab.

- Vi er alvorligt bekymret over den alvorlige risiko, alle lande står over for, særligt udviklingslande og de mindst udviklede lande, lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters i udtalelsen.

Særligt flygtninge og fordrevne står over for en "særlig risiko", understreger de.

G20 er en sammenslutning af verdens 19 vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU.

Til torsdagens virtuelle topmøde var der yderligere inviteret en række lande og organisationer. Blandt de inviterede er WHO og Verdenshandelsorganisationen WTO.

/ritzau/AFP