Efter topmøde i Buenos Aires advarer G20-finansministre om, at handelsstrid kan påvirke den økonomiske vækst.

Buenos Aires. G20-landene frygter, at geopolitiske spændinger kan komme til at påvirke den økonomiske vækst.

Det fremgår af en udtalelse fra finansministrene fra verdens 20 førende økonomier. De har i weekenden været samlet i Buenos Aires i Argentina.

Ministrene opfordrer samtidig til en bedre dialog landene imellem.

Kina og USA - verdens to største økonomier - befinder sig i øjeblikket i en hård handelsstrid om toldsatser. USA's præsident, Donald Trump, har lagt en ekstra told på kinesiske varer til en værdi af 34 milliarder dollar.

Det har fået Kina til at svare igen ved at gøre det samme over for amerikanske varer.

Fredag skruede Trump så yderligere op for truslerne ved at sige, at han er villig til at forhøje toldsatsen på kinesisk import for 500 milliarder dollar. Det svarer til værdien af stort set alle varer, Kina sidste år solgte til USA.

G20-landene nævner ikke direkte USA i udtalelsen efter weekendens møde. Men USA har været centrum for flere handelstvister den seneste tid.

Trump har blandt andet også besluttet at lægge told på importeret stål og aluminium fra normalt nære allierede som Canada, EU og Mexico.

I G20's udtalelse lyder det, at den globale økonomiske vækst er robust, og at arbejdsløsheden er på det laveste niveau i et årti. Men risikoen for påvirkning af væksten på kort og mellemlang sigt er altså steget.

G20 blev stiftet i 1999. Formålet med forsamlingen er at diskutere emner, der sigter mod at sikre den finansielle stabilitet i verden.

De faste medlemmer er Sydafrika, Canada, Mexico, USA, Argentina, Brasilien, Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Indonesien, Saudi-Arabien, Rusland, Tyrkiet, Frankrig, Tyskland, Italien, Storbritannien, Australien og EU.

Forsamlingens medlemmer repræsenterer to tredjedele af verdens befolkning og står for 85 procent af verdens samlede bruttonationalprodukt.

/ritzau/Reuters