En arbejder på British Petroleums (BP) australske raffinaderi, som fik fyresedlen efter at have delt en video med Adolf Hitler, har fået 900.000 kroner i erstatning.

Han havde delt en video fra filmen 'Der Untergang' fra 2004 på en lukket Facebook-gruppe, som han havde sammen med kolleger. Det skriver Sky News.

Scott Tracey havde sat sin kone til at lave nye undertekster til klippet, som viser skuespilleren Bruno Ganz spille Adolf Hitler i krigens sidste 12 dage i Berlin.

Det er en populært klip at lave skæg med, og i Traceys tilfælde blev teksten lavet om til at 'føreren' talte om de lønforhandlinger, som olie og gasfirmaet var midt i.

Bruno Ganz i rollen som Hitler i filmen Der Untergang. Foto: AFP PHOTO CONSTANTIN FILM / MEDIANETWORX

Tracey fik en fyreseddel, efter at hans chefer fik set videoen i 2018.

Han mistede til sidst også jobbet, da det blev fastslået, at han havde sammenlignet sine foresatte med nazisterne.

En joke er en joke, og som sådan skal den ses. Australieren fik senere sin ære tilbage.

Tracey argument om at det hele var ment som en joke, blev accepteret af Australiens Fair Work Commission.

Efter at være vent tilbage til BPs rafinaderi i Perth, så endte sagen med, at kommissionen for fair arbejde beordrede firmaet til at betale ham 177,324.93 australske dollar i mistet løn og 24,069.99 australske dollar i pension.

Fagforeningsmanden Brad Gandy, som repræsenterede Scott Tracey, hilste afgørelsen velkommen.

Men han fortalte The Sydney Morning Herald, at »det ikke kan hjælpe på det komplet unødvendige drama, som Tracey er blevet udsat for.«

»Vi håber på, at det er slutningen på et i sandhed ubehageligt kapitel for BPs ledelse,« sagde han.

»At grave sig fast og trække en ærlig medarbejder gennem næsten to års stress og uvished, bare fordi et par stivskjortede fyre ikke forstår en vittighed, er bare dårlig ledelse.«