Det er ikke et job, der passer alle. Og det er ikke noget, alle spiser. Men i Thailand er det helt fint. Mange mennesker, specielt på landet, spiser med velbehag de store rotter. Og det blev redningen for Somkiart Sukhamtha.

Da han mistede sit job i den nordøstlige del af landet på grund af coronaviruspandemien, var det svært at finde noget at leve af. Svaret var egentlig ligetil – rotter.

Den 34-årige mand begyndte at avle de spiselige bandicoot-rotter – eller 'noo na'-rotter. De skulle både skaffe ham selv og familien mad, efter at han blev arbejdsløs for tre måneder siden. Det skriver Bangkok Post.

Nu tjener han mere end 2.000 danske kroner om måneden på at avle rotter. Det er flere penge, end man kan tjene, hvis man får et job til mindstelønnen, der er på lidt over 61 kroner – om dagen.

Landsbybeboerne på vej ud på deres motorcykler for at fange rotter på marken i Thailand. Foto: SUKREDE SUKPLANG

De rotter, han avler, findes normalt på marker, hvor afgrøderne lige er blevet høstet. De lokale fangede dem tit til føde. De er større end de normale rotter og vejer mindst et halvt kilo.

For landmændene er rotterne nogle aggressive dyr, der bringer sygdom til deres afgrøder. Så brugen af pesticider har fået antallet til at gå tilbage.

Men folk kan stadig godt lide smagen af kødet, så Somkiart Sukhamtha begyndte at tænke på de kommercielle muligheder.

Han købte nogle rotter fra en landmand i nærheden – og de blev meget hurtigt til mange flere. Nu har han over 400 rotter, som han avler på i cementtanke.

De er i gang med at koge rotter i provinsen Suphan Buri, 120 km nord for Bangkok. Foto: SUKREDE SUKPLANG

Somkiart Sukhamtha starter med at sætte et par rotter i hver tank i cirka 25 dage. Så får naturen lov til at gå sin gang.

Hunrotterne får op til 10 kuld om året med cirka 10 unger hver gang. Efter fire måneder vejer ungerne 5-600 gram og kan sælges.

Hver rotte koster 10 kroner at opfostre, og kødet kan indbringe 40-50 kroner kiloet. Hvis rotterne sælges til avl, er prisen over 160 kroner.

Ikke overraskende er der også afsætning på rotterne til restauranter, som serverer traditionel thailandsk landmandsmad.