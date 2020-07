Flyselskabet Norwegian har nogle meget stramme uniformsregler. Så stramme, at en medarbejder er blevet fyret for at have den forkerte læbestift på.

Det har nu fået den fyrede kvindelige medarbejder til at sagsøge Norwegian for tre millioner dollars. Svarende til 19,5 millioner danske kroner. Det skriver norske Børsen.

Kvinden var ansat som kabinepersonale i Norwegian gennem bemandingsselskabet OSM Aviation. Sidstnævnte bekræfter, at opsigelsen skyldes, at kvinden ikke indordnede sig.

Men ifølge en domstol i New York, der har set på sagen, er kvinden blevet fyret på et delvist ulovligt og diskriminerende grundlag. Og det er på baggrund af den vurdering, hun nu lægger sag an.

I januar sidste år fløj hun mellem Oslo og Fort Lauderdale i Florida. Undervejs skulle hun have fået en reprimande fra lederen af kabinepersonalet, fordi hun havde brugt en læbestift i en forkert farve.

En måned efter blev hun fyret.

I opsigelsesbrevet fra OSM Aviation stod der:

'Den 16. januar 2019 blev det rapporteret, at du ankom til afhentning med det, der lignede sort læbestift. Som du ved, er sådan en mørk læbestift ikke i overensstemmelse med de ensartede regler.'

Efterfølgende beskrives Norwegians uniformsregler, der lyder: Diskret sminke, og at læbestift skal matche uniformens farver.

Kvinden finder opsigelsen diskriminerende, fordi reglerne for læbestift, ifølge stævningen, kun gælder kvinder.

Ifølge retningslinjer fra New Yorks kommission for menneskerettigheder, må en arbejdsgiver ikke have forskellige regler for udseendet baseret på køn.

Den køber bemandingsselskabet OSM Aviation dog ikke. De mener derimod, at der i kvindens kontrakt står, at hvis man skal bruge læbestift, skal det være efter visse farveanvisninger.

De benægter altså, at læbestift-reglerne kun angår kvinder, og de har derfor afvist kravet om en erstatning på 3 millioner dollars.

Det er dog ikke første gang, der er problemer med Norwegians personale-dresscode. I april sidste år - to måneder efter kvinden blev fyret - var der en anden sag om uniformsregler vedrørende sminke og sko.

Dette omhandlede, at kvinder skulle gå i højhælede sko og bruge makeup, hvilket personalet mente, var en uretmæssig forskelsbehandling mellem mænd og kvinder.