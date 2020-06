Der blev gjort kort proces, da det amerikanske fragtfirma FedEx opdagede, hvordan en ansat havde gebærdet sig mandag.

Foran en Black Lives Matter-demonstration opførte den ansatte sig så ‘rystende og stødende,’ at hans arbejdsgiver straks fyrede ham, da FedEx blev bekendt med den nu tidligere medarbejders ageren.

For hvad den nu afskedigede mand ikke vidste var, at hans handling blev filmet. Og kort derefter blev FedEx spurgt på Twitter, hvad man her havde tænkt sig at gøre ved sagen, der også har fået en fængselsbetjent fyret.

Manden blev filmet, mens han så ud til at genopføre den afskyelige scene, hvor George Floyd for godt to uger siden mistede livet, fordi en hvid betjent sad med sit knæ på hans hals og nakke i næsten ni minutter.

James Demarco of Franklinville apparently thinks the death of George Floyd was funny enough to mock how he was killed, under a knee.



I wonder how funny his employer @FedEx thinks it is?pic.twitter.com/RAtOXzzsQy — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) June 9, 2020

Seancen mandag udspillede sig i Franklinkville i staten New Jersey, mens en skare passerede for at gøre verden opmærksom på utilfredsheden med hvide betjentens alt for ofte overdrevne brug af magt over for sorte.

På Twitter skriver FedEx følgende om scenen, hvor den ansatte bliver set siddende med et knæ på halsen af en person, der spiller død.

‘Den adfærd, der er afbildet i videoen, som involverede en FedEx-medarbejder, er rystende og stødende. Den pågældende medarbejder blev straks fjernet fra alle FedEx-arbejdsopgaver, mens vores undersøgelse er afsluttet, og alle interne procedurer følges.’

‘FedEx forventer en høj standard for personlig opførsel, og vi tolererer ikke den form for rystende og stødende opførsel, der er afbildet i denne video. Den involverede person er ikke længere ansat i FedEx. Vi står sammen med dem, der støtter retfærdighed og lighed.’

En af den fyrede mands bekendte mistede også sit job som fængselsbetjent af samme årsag.

Kriminalforsorgen i New Jersey skriver på Twitter:

‘Vi er blevet gjort opmærksom på, at en af vores officerer deltog i optagelsen af en hadefuld og skuffende video, der hånede drabet på George Floyd. Personen er blevet suspenderet fra sin stilling og forbudt fra New Jersey Department of Corrections-faciliteter som følge af en grundig og hurtig undersøgelse.’