En snemand mistede i sidste uge livet, da 19-årige Callum Woodhouse elegant sparkede hovedet af den med et veludført karatespark.

Det kostede ham dog jobbet som skraldemand, skriver Daily Star.

Snemanden var blevet skabt af treårige Joseph Taylor, og han var grædefærdig, da han opdagede, at hans snemand var blevet halshugget.

Joseph Taylors mor er rystet over hændelsen.

»Hvilken person gør sådan noget ved en snemand? Det var tydeligt, at den var lavet af børn, og så sparker han bare hovedet af,« siger moderen, Sophie Taylor.

Nu er der så næsten 2.500 mennesker i England, som har skrevet under på en underskriftindsamling, som kræver, at 'snemandsdræberen', som han kaldes, får sit job tilbage.

Binman is sacked after being caught on CCTV karate-kicking head off 6ft tall SNOWMAN in family's front garden ⛄️ pic.twitter.com/KLYJz7LECu — Scott (@scott180142) January 29, 2021

»Seriøst!? Denne her gut har arbejdet igennem hele pandemien, risikeret sin egen sundhed og så får han denne her? Og for hvad? En bunke sne. Kom nu. Giv ham jobbet tilbage!« sådan skriver en af de personer, der har skrevet under på underskriftindsamlingen.

Det var den treårige Joseph Taylor, der selv kunne se fra vinduet i Tupsley i Hereford, at hans snemand blev dekapiteret af skraldemanden, der var på arbejde, da det skete.

Selv forklarer Callum Woodhouse, at snemanden blokerede hans vej. Derudover fortæller han også, at det er latterligt, at han har mistet sit job på grund af denne her hændelse.

Den nu tidligere skraldemand har været ude og undskylde over for familien på sociale medier – de har dog blokeret ham.