Les Moonves gik af som CBS-direktør efter anklager om seksuelle overgreb. Han må undvære sit gyldne håndtryk.

Les Moonves, der er tidligere administrerende direktør for CBS, et af USA's største tv-selskaber, får alligevel ikke sin fratrædelsesgodtgørelse på 120 millioner dollar - knap 790 millioner kroner.

Det har bestyrelsen i CBS besluttet, efter at den har konstateret, at Moonves ikke har samarbejdet fuldt ud om en undersøgelse af anklager om seksuelle overgreb.

En advokat for den fyrede direktør afviser beslutningen og kalder den "grundløs". Advokaten siger dog samtidig, at Les Moonves ikke vil udfordre bestyrelsens beslutning.

Den 69-årige Moonves fik sparket i september, efter at seks kvinder stod frem i The New Yorker og fortalte, at CBS-chefen havde tvunget dem til at udføre oralsex på ham. Ifølge kvinderne havde han ligeledes blottet sig for dem og udsat dem for fysisk vold.

Overgrebene skulle angiveligt have stået på over flere år.

Da Moonves gik af, oplyste CBS, at selskabet havde afsat 120 millioner dollar til hans fratrædelse. Men efter en intern undersøgelse har selskabet altså besluttet, at Moonves ikke får sit gyldne håndtryk.

Ifølge CBS' undersøgelse har Les Moonves ikke fuldt ud samarbejdet om at få belyst omstændighederne omkring anklagerne mod ham.

Selskabet konkluderer også, at han har misbrugt sin stilling og brudt sin kontrakt.

The New York Times skriver, at Moonves angiveligt har slettet sms'er, undgået at svare på spørgsmål samt undladt at fortælle sandheden, mens undersøgelsen stod på.

Les Moonves har været en af de mest beundrede chefer i den amerikanske underholdningsindustri.

Han er blandt andet blevet hyldet for at få CBS tilbage på sporet, da han overtog jobbet som underholdningschef i 1995. Det gjorde han med shows som "Two and a Half Men" og "Survivor," der på dansk er kendt som "Robinson Ekspeditionen".

Les Moonves har desuden været en af de bedst betalte chefer i landet. De seneste to år har han årligt tjent omkring 70 millioner dollar - godt 460 millioner kroner.

/ritzau/AP