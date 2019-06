Et voldsomt drab er i disse dage omdrejningspunktet i en bizar svensk sag omhandlende en fyret butikschef, der dræbte sin tidligere kollega i et indkøbscenter.

Den 10. september kort før klokken ni om morgenen blev en 38-årig mand dræbt med flere knivstik midt i Rosengårds indkøbscenter i Malmø.

Manden, der førte kniven, var den 38-åriges forhenværende kollega, som tidligere på dagen var blevet fyret fra sin stilling som butikschef.

Fredag blev den 47-årige tidligere butikschef officielt tiltalt i sagen. Det skriver Expressen.

Ifølge det svenske medie har den 47-årige erkendt sig skyldig i knivdrabet, men han hævder, at det skete i selvforsvar.

I retsdokumenterne, som Expressen har fået indsigt i, står der, at pengekassen var tom i den virksomhed, som den dræbte og den anklagede arbejdede i. De arbejdede efter sigende i en funktion, hvor de hjalp kunder med at formidle deres penge.

»Det står klart for os, at der har været en eller anden form for økonomisk uenighed mellem en række af de ansatte i virksomheden,« siger anklageren ved navn Magnus Pettersson til Expressen.

Drabet skete i et tekøkken i indkøbscenteret. Døren var lukket, men to vidner løb ind i rummet, da de hørte den 38-årige skrige, hvorefter de så den 47-årige stå henover offeret. I hånden havde han en kniv af mærket Morak.

Foran de to vidner valgte den 47-årige angiveligt herefter at stikke den 38-årige midt i brystet.

Den 38-årig blev stukket i alt fem gange. Et af knivstikkene ramte ham i halsen og var livstruende. Den 38-årige viste dog ifølge vidnerne tegn på at være i live, inden han fik det sidste knivstik i brystet.

Det ene vidne blev skåret i hånden, da den 47-årige efterfølgende løb væk fra gerningsstedet. Den 47-årige stak desuden ud efter det andet vidne, som dog ikke blev ramt.

Kniven blev kort efter fundet af politiet i en busk i nærheden af indkøbscenteret. Den 47-årige blev anholdt samme dag i en nærliggende lejlighed og er udover sigtelsen for mord også anklaget for angrebet på det ene vidne.