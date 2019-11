Fredag kan blive en meget lang dag for Marie Yovanovitch, måske den længste nogensinde.

Efter eget udsagn blev den 61-årige nu forhenværende ambassadør i Ukraine i april fyret, fordi hun 'ikke ville spille præsident Trumps politiske magtspil'.

Donald Trump og hans republikanske partifælle fastholder, at Yovanovitch blev fyret og sendt hjem fra Kiev til Washington D.C., fordi hun undergravede præsidentens politik.

I dag er det således efterretningskomitéens job at afdække sandheden. Og sandheden kan som bekendt være en kompliceret størrelse af lokalisere i dagens amerikanske politike billede.

Trump fyrede Marie Yovanovitch. Hun var USAs ambassadør i Ukraine. Foto: OLIVIER DOULIERY - AFP/Ritzau Vis mere Trump fyrede Marie Yovanovitch. Hun var USAs ambassadør i Ukraine. Foto: OLIVIER DOULIERY - AFP/Ritzau

»Det bliver en svær dag, især for Marie Yovanovitch. Men hvis Demokraterne stiller de rigtige spørgsmål, og Yovanovitch svarer uden at blive alt for følelsesladet, så kan hun blive et meget vigtigt vidne i sagen imod præsidenten.«

Sådan siger Nina Totenberg, der er advokat og juridisk ekpert for USA's største radiostation, NPR, i programmet 'All Things Considered'.

Fra tidlig morgen til sen eftermiddag skal Marie Yovanovitch sidde skoleret foran den demokratisk-styrede efterretningskomité.

Dagens afhøring starter klokken 16 dansk tid. Først leverer Marie Yovanovitch sit indledende vidneudsagn, som hun har forberedt hjemmefra. Så stiller hhv den demokratiske og den republikanske komité-formand deres spørgsmål. Og siden har hver af de 22 medlemmer en afsat tid til at udspørge dagens vidne.

Hvis seancen udspiller sig som den første offentlige høring i onsdags, så vil de demokratiske medlemmer gøre deres bedste for at få Marie Yovanovitch til at fremstå så troværdig som muligt, mens de kampklare republikanske medlemmer vil gøre det stik modsatte.

Sagen imod Donald Trump fokuserer på en telefonsamtale, som præsidenten 25. juli havde med sin ukrainske kollega Volodymyr Zelensky. Under den samtale lagde Trump ifølge de demokratiske anklager ulovligt pres på Zelensky. Således skulle den amerikanske præsident havde truet med at tilbageholde militærhjælp til en værdi af godt to miiliarder kroner, hvis ikke Ukraine startede en officiel undersøgelse og derved fandt snavs på Trumps politiske modstander Joe Biden.

Ifølge Trump og resten af det republikanske parti gjorde Trump intet ulovligt, og præsidentens intentioner var alene at komme korruption i den ukrainske regering til livs.

Ifølge Marie Yovanovitch selv blev hun allerede i starten af året opmræksom på det, hun kalder Trumps 'virkelige motivation'. Den amerikanske præsident var ifølge Yovanovitch kun interesseret i at indsamle belastende oplysninger på Joe Biden. Oplysninger, som Trump ville kunne bruge til at besejre Biden ved næste års præsidentvalg.

Marie Yovanovitch påstår, at hun herefter i månedsvis blev tilsvinet af Trumps private advokat, Rudolph Giuliani, der angiveligt spredte løgne om den kvindelige ambassadør.

Og efter disse belastende historier havde fundet grobund i en stribe indflydelsesrige højreorienterede medier, fik ambassadøren i april besked på at 'komme hjem med det første fly'.

Hun var fyret.

Marie Yovanovitchs forældre flygtede først fra USSR og siden fra nazisterne. Familien bosatte sig først i Canada. Som tre-årig flyttede Yovanovitch sammen med sin familie til USA. Og efter en uddannelse ved Princeton University startede hun sin karriere i det amerikanske udenrigsministerium i midten af 80'erne.