Direktøren, der blev verdenskendt for at fyre 900 mennesker på et Zoom-opkald kort ført jul, er tilbage i den store stol.

Der er tale om Vishal Garg fra online realkreditselskabet better.com, som kort tid efter massefyringen meldte sig syg.

Det skriver CNN Business, på baggrund af et brev sendt til virksomhedens bestyrelse.

Vishal Garg kom tilbage i 2021 for alvor til skue, efter optagelser af ham, der over et fælles videoopkald fyrede 900 medarbejdere i virksomheden Better.com. En video, som senere er blevet lagt på YouTube.

»Hvis du er med i dette opkald, er du en del af den uheldige gruppe, der bliver afskediget. Din ansættelse er hermed ophævet med øjeblikkelig virkning,« var ordene, som den administrerende direktør Vishal Garg åbnede mødet med 1. december 2021.

Et opkald som fik masser af omtale, som Vishal Garg efterfølgende var ude og forsvare ved at sige, at hans ansatte havde været uproduktive og stjal fra deres kunder.

Den administrerende direktør vender nu tilbage til en virksomhed, som nok ikke ser ham som månedens medarbejder. Også selvom han er blevet beskyldt for favorisering af særlige ansatte.

Og direktøren fortæller nu, at han er tilbage efter at have reflekteret over og arbejde med sin lederstil.

Virksomheden implementerer nu en række ændringer, herunder tilføjer flere ledere og en HR-chef.

I det amerikanske medie Forbes er en af hans tidligere e-mails til ansatte blevet offentliggjort. Her kalder han dem blandt andet for 'dumme delfiner' og understreger med store bogstaver, at de ansatte havde gjort ham til grin.