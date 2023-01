Lyt til artiklen

Der er dansk vinter.

Og så er der sibirisk vinter.

Og synes man, der var koldt i Danmark i december sidste år, da temperaturerne lige sneg sig under frysepunktet, så skal man måske være glad for, at man ikke bor i verdens koldeste by, Jakutsk.

Jakutsk ligger i det østlige Rusland og gennemsnitstemperaturen i løbet af året er -8 grader celsius. Det er den største by i verden i konstant permafrost.

Og her har der været ned til -50 grader, skriver CNN. Puha.

Januar er altid den koldeste måned i byen, og selvom de er vant til frygteligt kolde temperaturer, så er det stadig ud over det sædvanlige, lyder det fra lokalbefolkningen.

»Det er umuligt at kæmpe imod,« siger en beboer til Reuters. Beboeren er iklædt to halstørklæder, flere forskellige handsker, huer og hætter.

En anden sammenligner det med, at man skal iklæde sig lag som et kålhoved for at gå udendørs.

I 2018 blev det så koldt i Jakutsk, at lokale beboere fortalte om, at deres øjenvipper frøs sammen, hvis de gik udenfor.

-64 grader er det koldeste, der nogensinde er målt i byen.