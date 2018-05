Den ene af styrtet flys to sorte bokse er fundet, og cubanske myndigheder siger, at 110 personer omkom.

Havana. Et flystyrt i Cuba fredag kostede 110 mennesker livet, rapporterer et cubansk statsmedie, efter at yderligere tre er erklæret omkommet. Lørdag er en af flyets sorte bokse fundet.

Det er den værste flyulykke i landet i knap 30 år.

En efterforskning er igangsat af årsagen til, at det næsten 40 år gamle Boeing 737-fly fra Cubana de Aviacion forulykkede, kort efter at det var lettet fra lufthavnen i Havana.

Flyet var leaset fra et mexicansk selskab. Der var 113 mennesker om bord.

Der er tre overlevende, tre kvinder, som blev reddet ud af det brændende vrag. De er lørdag aften dansk tid fortsat indlagt på et hospital og i kritisk tilstand.

Det er den værste flyulykke i Cuba siden september 1989, da et passagerfly forulykkede - også i forbindelse med afgang fra Havana - på vej mod Italien.

126 på flyet, hvoraf mange var italienske turister, omkom i den ulykke. Desuden omkom 45 mennesker på landjorden.

Fredagens ulykkesfly var et indenrigsfly fra Havana med kurs mod Holguin. De fleste om bord var cubanere. Der var fem udlændinge på flyet.

Flyet er stort set totalsmadret, men alligevel har man ifølge Cubas transportminister, Adel Yzquierdo, sikret den ene af flyets to sorte bokse, der er i "god stand". Den anden ventes fundet snart.

Oplysningerne fra de to bokse vil formentlig give efterforskerne et mere klart billede af, hvad der skete i de skæbnesvangre minutter.

Flyet var ejet af det mexicanske selskab Global Air. Mexico sender to teknikere til Cuba for at bistå med efterforskningen.

Der er erklæret landesorg i Cuba frem til midnat søndag aften, og flag skal være på halv stang.

/ritzau/AFP