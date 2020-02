Norske Stein Erik Holst havde et hårdt liv og endte med at forlade verden på den hårdeste måde – helt alene.

428 dage gik der, før man fandt ud af, at manden i 50'erne ikke længere i live. Hvordan kunne der gå så lang tid?

Det er der umiddelbart flere grunde til, men primært er det et faktum, at hans nærmeste havde vendt ham ryggen. Det skriver TV2.no.

Det var folk fra kommunen, som var taget ud til Stein Erik Holst, fordi han aldrig var mødt op og underskrevet forlængelsen af lejekontrakten.

Da de kom ud til hans adresse, blev døren ikke åbnet, og de kunne se på postkassen, at den ikke var blevet tømt i rigtig lang tid.

Så de besluttede sig for at kontakte politiet. Da politiet ankom, klatrede de op på mandens balkon og kiggede ind ad vinduet. Synet var meget chokerende.

Der var nemlig kun et skelet på sofaen. De fandt ingen tegn på, at der var sket noget kriminelt i den forbindelse.

Men fordi det bare er et skelet, har det ikke været muligt for retsmedicineren at fastslå en dødsårsag. Det ville kræve, at der var mærker i skelettet, men det var der ikke.

»Når der åbenbart er gået så lang tid, at liget har forandret sig til et skelet, så findes der ingen metoder eller målinger, vi kan bruge til at fastslå en nøjagtig dødsdato,« siger retsmedicineren Per Hoff-Holsen til Åsted Norge.

Man har i stedet arbejdet ud fra tidligere tilfælde, samt hvornår han sidst var set. Datoen er derfor blevet fastsat til den 1. juni 2018. 428 dage før, at politiet fandt Stein Erik Holst død.

Han havde et meget svært liv, var afhængig af stoffer og var også blevet straffet for vold. Det var også en af grundene til, at hans datter Tina havde taget afstand til ham.

»Jeg vidste jo, at jeg en dag ville få sådan en besked, men det var virkelig et chok, at han døde uden at blive opdaget, før han bare var et skelet,« siger hun.