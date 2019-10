Selvom en fange på mirakuløs vis skulle lykkes med at bryde ud af et fængsel, så vil det stadig være et liv på flugt.

Det er kinesiske Song Jiang et virkelig godt eksempel på.

Han undslap nemlig fra fængsel tilbage i 2002, efter han var blevet anklaget for menneskehandel.

Siden har politiet ikke set skyggen af kineseren, indtil myndighederne fandt ham mandag, skriver the New Zealand Herald.

Det var en politi-drone, som endte med at fælde Song Jiang. Den opdagede nemlig et blåt stykke stål mellem træerne.

Derfor besluttede man at flyve tættere på, og kunne man se skrald, og da man kom helt tæt på fik de øje på en indgang til en lille hule.

Det var her, at Song Jiang levede, og det havde sat sine spor i ham, da de fandt ham.

Hulen var sølle 1,6 kvadratmeter, og da politiet fandt ham, havde han problemer med at kommunikere efter at have været isoleret i så lang tid.

Song Jiang har fortalt politiet, at han overlevede ved at drikke vand fra en flod tæt ved og lavede mad over små bål.