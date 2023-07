Da befolkningen i Oregon i kølvandet på fundet af flere døde kvinder begyndte at spekulere om, hvorvidt der var en seriemorder på spil, blev den teori hurtigt skudt ned af politiet.

Men det viser sig, at spekulationerne måske ikke var helt grundløse.

Spredt over den amerikanske delstat fandt man mellem februar og maj i år de jordiske rester fra seks forskellige kvinder. Kvinder, der alle var forsvundet i dagene og månederne forinden.

Hvad, der har ført til deres bortgang, er endnu ikke afklaret. Men sikkert er det, at de unge kvinders pludselige død ifølge ABC News hurtigt fik snakken til at gå blandt statens borgere.

I slutningen af april fandt politiet 31-årige Bridget Websters lig. Foto: Multnomah County District Attorney's office

På sociale medier og i artikler blev der spekuleret i, hvorvidt der var en sammenhæng mellem dødsfaldene. Om kvinderne var blevet dræbt af den samme person. Og det fik i juni politiet til at reagere.

»Disse diskussioner har ført til en vis uro og frygt i vores samfund, og vi vil gerne forsikre om, at spekulationerne ikke understøttes af de fakta, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt.«

»Ethvert for tidligt dødsfald er bekymrende, og vi undersøger omhyggeligt dødsfald, der sker i vores område (...), men vi har ingen grund til at tro, at disse seks tilfælde er forbundet,« lød det således i en pressemeddelelse 4. juni.

Men nu, omtrent halvanden måned senere, er sagen taget en drejning. En 180 graders drejning.

Ashley Real på 22 forsvandt i april og blev først fundet en måned senere. Foto: Multnomah County District Attorney's office

I denne uge konstaterer politiet således, at der er en forbindelse mellem fire af sagerne.

»Efterforskerne har afhørt flere personer og har identificeret mindst én person af interesse. En person, som er knyttet til fire af de afdøde,« lyder det i en pressemeddelelse.

Kvinderne, hvis dødsfald altså på den ene eller anden måde menes at være forbundet, hed Kristin Smith, Charity Perry, Bridget Webster og Ashley Real. Det var mellem 22 og 31 år, da de forsvandt.

Kristin Smith forsvandt 22. december 2022 og blev først fundet 29. februar.

To måneder senere, 24. april, blev Charity Lynn Perrys døde krop fundet ved en motorvej, og blot seks dage efter dukkede Bridget Websters lig op.

24-årige Charity Lynn Perrys lig blev fundet ved en motorvej. Foto: Multnomah County District Attorney's office

7. maj fandt politiet så Ashley Real, der havde været forsvundet siden starten af april.

Politiet vil for nuværende ikke fortælle, hvordan kvinderne er forbundet. Simpelthen, fordi der er tale om en verserende efterforskning.

En efterforskning, der dog endnu ikke har ført nogen sigtelser med sig.

Politiet forsikrer dog om, at der ikke umiddelbart er nogen fare på færde for samfundet lige nu.

