»Hver gang nogen har et våbenlager i den størrelse, bliver vi bekymrede,« konstaterer politikommissær Rodney Harrison.

Under ransagningen af den formodede seriemorder Rex Heuermanns hjem, som han delte med sin hustru og to børn, har man gjort opsigtsvækkende fund.

Gemt væk i kælderen har man fundet over 200 skydevåben, skriver NBC News.

Om de mange våben alle er lovlige, er man nu ved at fastslå, lyder det fra politikommissæren, der står i spidsen af efterforskningen af den 59-årige arkitekt, der er sigtet for tre kvindedrab og hovedmistænkt i sagen om et fjerde.

Retsteknikere har finkæmmet den formodede seriemorders hjem. Foto: Yuki Iwamura/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Retsteknikere har finkæmmet den formodede seriemorders hjem. Foto: Yuki Iwamura/AFP/Ritzau Scanpix

For 13 år siden fandt man ligene af 22-årige Megan Waterman, 24-årige Melissa Barthelemy og 27-årige Amber Costello på Gilgo Beach i New York-bydelen Long Island.

Hurtigt konstaterede man flere ligheder mellem de afdøde, og det er altså politiets opfattelse, at Rex Heuermann står bag de unge kvinders død.

Også 25-årige Maureen Brainard-Barnes' jordiske rester blev fundet samtidig og samme sted.

Men i den sag er den 59-årige foreløbigt kun hovedmistænkt – ikke sigtet.

Den 59-årige Rex Heuermann nægter sig skyldig. Foto: Michael M. Santiago/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den 59-årige Rex Heuermann nægter sig skyldig. Foto: Michael M. Santiago/AFP/Ritzau Scanpix

Han nægter sig skyldig i samtlige anklager, men sidder i øjeblikket varetægtsfængslet efter at være blevet anholdt torsdag i sidste uge.

Selve anholdelsen fandt sted på Rex Heuermann kontor på Manhatten og ikke i hans hjem i forstaden Massapequa Park. Og det er der en særlig årsag til, fortæller anklager Ray Tierney til ABC News.

»Vi ønskede at anholde ham et sted udenfor huset på grund af hans adgang til våben.«

Politiet har allerede varslet, at man vil gennemgå hver en detalje i den 59-åriges liv som led i efterforskningen. Og man vil ikke udelukke, at der kan komme yderligere sigtelser til.

