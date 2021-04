Der er mandag morgen kaos i og omkring den store lufthavn Arlanda ved Stockholm.

Et fund af en mystisk taske har udløst, at en terminal er blevet evakueret for mennesker. Samtidig er den nærliggende parkeringsplads afspærret.

Svensk politi bekræfter ifølge Aftonbladet, at man er i færd med undersøgelser på stedet.

Det er ved Terminal 5, at fundet af tasken er gjort. Mediet vurderer, at 100-200 personer er blevet avakueret til en anden terminal, Terminal 4.

Også flytrafikken er påvirket.

På grund af corona er al lufttrafik i Arlanda flyttet til netop Terminal 5 – i øjeblikket kan fly derfor ikke lette fra lufthavnen ved den svenske hovedstad, men det er muligt for fly at lande ved andre terminaler.

Biltrafikken står desuden stille flere steder i området, og biler holder eksempelvis i kø på motorvejen ved afkørslen til Terminal 5, fordi de ikke kan få lov at komme ind til lufthavnsområdet.

Det var kl. 8.13, at politiet fik en melding om tasken. Den var blevet fundet af sikkerhedsvagter i lufthavnen.

»Da de ikke umiddelbart kunne konstatere, at indholdet var ufarligt, kontaktede de os, og vi er nu i færd med at fortsætte den efterforskning,« siger Towe Hägg, talsperson for politiet i Stockholm ifølge Aftonbladet.

Det vides endnu ikke, hvor længe aktionen ved Arlanda varer.

Opdateres...