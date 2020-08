Lørdag aften blev en død person fundet i en stor indsø i området Steinkjer i Norge, og det har givet politiet forhåbninger om at kunne opklare en gammel sag.

Efterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, Leif Gundersen fortæller, at politiet er begyndt at se nærmere på to gamle forsvindingssager i området efter ligfundet. Det skriver Dagbladet Norge.

»Den ene forsvindingssag stammer fra 1981, hvor to personer forsvandt i indsøen. Den ene blev fundet død, mens den anden - en 60-årig mand - aldrig blev fundet. Den anden sag stammer fra 1998, hvor noget tilsvarende skete, da en 30-årig forsvandt i indsøen og heller aldrig blev fundet,« siger han til Dagbladet Norge.

Begge de savnede forsvandt efter en sejltur, og efterforskningslederen forklarer, at vandet i den store indsø kan blive meget voldsomt, når vejret skifter.

Det var ifølge avisen en tilfældig forbipasserende, der fandt liget.

Tøjet indikerer, der er tale om en mand, oplyser politiet.

Den afdøde er sendt videre til obduktion, og politiet har gode forhåbninger til, at vedkommendes identitet efterfølgende kan fastslås.

Politiet oplyser til Dagbladet Norge, at de allerede har kontaktet pårørende til den mand, der forsvandt i 1998, og at de forsøger at få fat på pårørende til den anden mand, som forsvandt i 1981.