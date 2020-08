En større politistyrke er sat ind for at finde frem til gerningsmand til skuddræbt, siger talsmand.

Svensk politi har indledt en større eftersøgning i Stockholm med flere patruljer og en politihelikopter, efter at en person mandag formiddag blev fundet dræbt af skud i en bil i Lidingö i Stockholm.

Den skuddræbte blev fundet mandag formiddag omkring klokken 10, hvor flere slog alarm.

»Da vi kom frem til stedet, fandt vi en afdød person med skudsår,« siger pressetalsmanden for politiet i Stockholm, Per Fahlström.

»Der er nu sat en større politistyrke ind for at finde frem til gerningsmanden,« siger talsmanden, som oplyser, at der blandt andet er indsat et antal patruljer og en helikopter, siger han.

Politiet har indledt en efterforskning, da der er mistanke om drab.

Et større område er afspærret i forbindelse med efterforskningen. Politiet gennemfører tekniske undersøgelser og afhører vidner.

Der opstod kilometerlange køer på Lidingö, hvor politiet stoppede en del biler og undersøgte dem.

Per Fahlström vil ikke kommentere, hvorvidt politiet har mistænkte i sagen.

»Vi har ingen anholdte på nuværende tidspunkt,« siger han.

/ritzau/TT