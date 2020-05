»Fundet er absolut en god nyhed. Det kan være et kæmpe gennembrud, men nu skal det jo lige testes på mennesker først.«

Sådan siger Fridtjof Lund-Johansen, forsker i immunologi og transfusionsmedicin ved Universitetshospitalet i Oslo.

Det er VG, der har snakket med forskeren i forbindelse med et fund af et antistof i Israel. Antistoffet kan angiveligt neutralisere coronavirussen i kroppen.

Fridtjof Lund-Johansen arbejder i øjeblikket non-stop på at udvikle antistof-tests for at kunne teste personer, som har været smittet med covid-19, men som er blevet raske igen.

Antistoffet, som det Israelske Institut for Biokemi har fundet, viser, at det er lykkedes dem at isolere den celle, der lagrer antistoffet, fortæller han.

Det betyder, at kan være muligt at udtage genet, som lagrer stoffet, og masseproducere det, således det kan bruges til behandling af svært syge corona-patienter.

I en pressemeddelelsen, som Israels forsvarminister har udsendt, lyder det, at det israelske institut vil tage patent på stoffets formel, skriver VG.

»Antistoffet, de har fundet, kan neutralisere virussen. Det kan være et kæmpe gennembrud, men må testes på mennesker først. Det skal testes i kliniske studier, og så skal man se, om man kan klare at producere det i store mængder,« siger Fridtjof Lund-Johansen til det norske medie.