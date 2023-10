Med blikket rettet frem for sig kom Vladimir Putin gående ned ad den røde løber og blev ført ind i mødelokalet.

Efter han var forsvundet om hjørnet, drejede kameraet tilbage – og fangede to mænd komme gående i hans kølvand med hver deres kuffert. Og lige de kufferter er ikke et hverdagssyn.

Der skal nemlig være tale om et sjældent glimt af den russiske atommappe, som kan bruges til at beordre et atomangreb.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det norske medie VG om Putins nylige besøg i Kina.

, pic.twitter.com/1iLgaksO4u — (@Kremlinpool_RIA) October 18, 2023

»Der er visse kufferter, uden hvilke ingen af Putins rejser er komplette,« lød det onsdag i et opslag på det sociale med X fra den såkaldte 'Kreml-pool' – som er journalister, der følger den russiske præsident – tilhørende det statslige russiske nyhedsbureau RIA.

Det var samme russiske medie, der onsdag filmede øjeblikket, hvor Vladimir Putin under sit besøg i Kina kom gående fra et møde til et andet omgivet af sikkerhedsfolk – og fulgt af to russiske flådeofficerer i uniform, som hver bar en mappe.

I klippet kan man se, hvordan kameraet zoomer ind på en af kufferterne.

Det er offentligt kendt, at den russiske præsident – i lighed med eksempelvis den amerikanske – rejser rundt med en såkaldt atommappe.

Her ses et billede fra videoklippet af de to kufferter. Foto: Ruptly For Russian Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede fra videoklippet af de to kufferter. Foto: Ruptly For Russian Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Alligevel er der ifølge Reuters tale om 'sjældne optagelser' af den.

Den russiske atomkuffert bæres traditionelt af en flådeofficer og kaldes 'Tsjeget' efter et bjerg i Kaukasus.

Mappen er altid med den russiske præsident under hans rejser, men det er ifølge nyhedsbureauet ikke ofte, at den på den måde bliver filmet.

Den amerikanske præsident har ligeledes en sådan anordning, som omtales som 'fodbolden' eller 'atomfodbolden'.

Den russiske atommappe kaldes 'Tsjeget' efter et bjerg i Kaukasus. Foto: Ruptly For Russian Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske atommappe kaldes 'Tsjeget' efter et bjerg i Kaukasus. Foto: Ruptly For Russian Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Den indeholder koder, som præsidenten vil kunne bruge til at godkende en ordre om at affyre atommissiler, hvis han eller hun ikke opholder sig i Det Hvide Hus.

Putins rejse til Kina – hvor han blandt andet mødtes med den kinesiske præsident, Xi Jinping – er hans anden offentligt kendte rejse uden for det tidligere Sovjetunionen, siden krigen i Ukraine begyndte i februar 2022.