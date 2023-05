Længe har Bakhmut været omdrejningspunkt for voldsomme kampe og massiv bomberegn.

Murbrokker, meterstore krater og sønderbombet bygninger er nærmest det eneste, der er tilbage i den østukrainske by.

For godt et halvandet år siden kunne indbyggere nyde de grønne boulevarder. De kunne i ro og mag drikke den mousserende vin, som det østlige område er kendt for.

Nu er de enten internt fordrevet, flygtet ud af landet eller døde.

I lang tid har byen været en magtkamp uden lige mellem Ukraine og Rusland.

Et taktisk spil.

Hvem har overtaget i byen og hvem ender ud som sejrsherren?

Rusland og Wagnergruppen hævder, at man fortsat har kontrol over hele byen, mens Ukraine fortsat hævder, at man ukrainske styrker fortsat kontrollerer den sydvestlige udkant af byen Bakhmut.

Alt imens kampene er aftaget.

Det siger den ukrainske viceforsvarsminister, Hanna Maljar, ifølge Reuters.

På Telegram skiver viceforsvarsminister, at Ukraines styrker havde gjort nogle fremskridt 'på flankerne nord og syd for Bakhmut'.

I mellemtiden er Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin igen kommet med en trussel, som han er kommet med før.

Det drejer sig om truslen – eller meldingen, om man vil – om, at Prigozjin vil trække sin Wagner-lejesoldathær ud af Bakhmut.

Men det er ikke det, der gør Wagner-bossens nye udmelding bemærkelsesværdig.

For ikke nok med at Wagner vil trække sig ud af den sønderbombede og krigshærgede østukrainske by. Lejesoldatgruppen vil trække sig helt fra frontlinjen i Ukraine, skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW).

Og blive væk i to måneder.

Ifølge ISW bedyrer Prigozjin, at Wagner overlader sine stillinger i Bakhmut til den konventionelle russiske hær 25. maj og trækker sig fra alle andre frontafsnit i Ukraine 1. juni.

