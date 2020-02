En beruset britisk mor forlod sin 7-årige datter på et fly for at prøve at have sex med en fremmed, der lod hende drikke sin toldfrie vodka.

38-årige Louise Whyte forlod sin datter alene på flyet til Tyrkiet for i stedet at sidde med en mand, der havde købt hende drinks, mens de ventede på at gå om bord, ifølge Manchester Evening News.

Hun drak derefter omkring to tredjedele af hans 70 cl flaske vodka - og begyndte at prøve at kysse og befamle manden, der fløj med sin egen 11-årige søn på flyet tilbage i maj 2019. Moren 'tilbød gentagne gange at udføre oralsex på ham, rørte ved hans lår og sagde, at hun ville lægge sin jakke over hovedet,' sagde anklager Charlotte Crangle.

'På et tidspunkt begyndte hun at trække sine egne bukser og undertøj ned,' tilføjede Crangle.

Whyte blev fløjet tilbage til England, hvor hun blev arresteret ved ankomsten. Hendes datters far hentede den lidende pige i lufthavnen og havde forældremyndigheden under den seks uger lange undersøgelse, står det i en rapport.

Moren fortalte politiet, at hun havde fået ordineret diazepam og kodein og var 'ikke klar over', at hun ville opføre sig sådan, når de blandes med alkohol, ifølge Evening News.

Den mandlige passager, som ikke vil identificeres, mente at Whyte 'optrådte en smule beruset', da han mødte hende i Manchester Lufthavn, mens hun så efter sin mistede telefon.

De fik 'en eller to drinks' sammen i terminalbaren - før hun gik hen til ham i flyet for at hente vodkaen, hun vidste, at han havde købt toldfrit, forklarede anklageren.

'Han blev bekymret over, at hun blev beruset og advarede hende om ikke at blive så beruset, at hun ikke kunne passe sin datter', sagde anklageren. Efter at have forsøgt at 'berolige' hende ved at drikke med hende, kaldte manden efter en stewardesse for hjælp.

Whyte var 'skamfuld og undskyldte for sine handlinger,' sagde hendes advokat, Peter Horgan.

'Hun undskylder overfor sin datter, manden, personalet og de passagerer, der var berørt af hendes opførsel,' uddybede Horgan.

Whyte erklærede sig skyldig i seksuelt overgreb og i at indtræde på et fly beruset. Hun blev idømt seks måneders fængsel. Whyte har forældremyndighed over sin datter igen, og 'deres forhold er stærkere end nogensinde', sagde hendes advokat til retten.