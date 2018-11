En medarbejder fra luftfartsselskabet American Airlines faldt i sidste uge i søvn i lastrummet i en Boieng 737 og endte med at flyve hele vejen fra Kansas City til Chicago.

Det er efterfølgende kommet frem, at den 23-årige mandlige medarbejder var beruset, da han fyldte bagage på flyet og altså endte med at knalde brikker.

Det skriver USA Today.

Den 27. oktober arbejdede manden i lufthavnen i Kansas City, hvor han var med til at bære bagage ombord på et fly mod Chicago. Her fik han den letsindige idé at tage en lille lur, før flyet lettede, og ingen af hans kollegaer opdagede, at han var væk.

Og som vi alle kender, når en kort lur hurtigt kan udvikle sig til flere timer på øjet, så nåede den 23-årige medarbejder altså heller ikke at vågne, før flyvemaskinen lettede fra landingsbanen i Kansas City.

Den sovende medarbejder blev først bemærket, da flyet halvanden time senere landede i Chicago, og heldigvis var han ikke kommet til skade:

»Vi er taknemmelige for, at han ikke pådrog sig nogle skader,« siger Ross Feinstein, der er talsmand for American Airlines.

Medarbejderen er ikke blevet sigtet for sin uforsigtige opførsel, men han er til gengæld blevet suspenderet fra sin arbejdsplads, mens sagen efterforskes.