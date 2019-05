Det kan koste en 27-årig bartender et år i fængsel, at hun i september 2017 serverede alkohol for en fuld mand.

Da den pågældende mand forlod baren ved navn Local Public House i Texas, tog han direkte hjem til sin ekskone, hvor han skød og dræbte otte mennesker.

Drabstogtet fandt sted den 10. september 2017, og bartenderen Lindsey Glass havde forinden serveret flere drinks i form af blandt andet gin tonic, øl og vodkashot til den kommende massemorder, Spencer Hight.

Allerede sidste år fastslog en rapport fra Texas Alcoholic Beverage Commission (TABC), at Lindsey Glass havde brudt loven ved at servere alkohol til en stærkt beruset person, men det er først nu, at den 27-årige bartender bliver sigtet i sagen.

Ifølge CBS News havde Spencer Hight angiveligt en alkoholpromille, der var fire gange så høj som den tilladte, da han satte sig ind i sin bil ved baren og kørte til sin ekskones hus i byen Plano i Texas.

Ekskonen var i gang med at afholde en grillfest, da Spencer Hight gik skud-amok og slog otte mennesker ihjel. Han blev selv efterfølgende dræbt af politiet i forbindelse med anholdelsen.

Anklagemyndigheden i deltstaten mener, at Lindsey Glass burde have afvist at servere Spencer Hight, da han fremstod beruset og 'i ubalance'. Ud over fængselsstraffen på op mod et år risikerer bartenderen en bøde på 500 dollar, hvilket svarer til omtrent 3.300 danske kroner.

Lindsey Glass' forsvarsadvokat, Scott Palmer, afviser, at hans klient skal straffes i sagen. Han mener, at politiet forsøger at gøre Lindsey Glass ansvarlig for drabene, der fandt sted for halvandet år siden.

Viste kniv frem på baren

»Spencer Hights beslutning om at tage otte menneskers liv har ikke noget at gøre med de fire drinks, han fik serveret på Local Public House,« siger han ifølge CBS.

Flere af ofrenes familier valgte sidste år at sagsøge både Lindsey Glass og baren for deres rolle i massakren, som politichef Greg W- Rushin dengang kaldte 'det værste masseskyderi i byens historie'.

Det skyldes, at Lindsey Glass angiveligt skulle have sendt flere beskeder til en kollega, mens den kommende drabsmand befandt sig på baren, om, at han havde vist en kniv frem, og at hun havde set, at han var i besiddelse af et skydevåben.

Kollegaen fulgte efter sigende Spencer Hight ud af baren og bad ham om at efterlade sine våben, hvilket han afviste.

Lindsey Glass kendte Spencer Hight i forvejen, og hun var også venner med hans ekskone, Meredith. Det var derfor meningen, at hun skulle have deltaget i grillfesten, hvis hun ikke havde skullet arbejde.

Advokat Daniel Carrigan, som repræsenterer familierne til fire af drabsofrene, siger, at han er overrasket over, at politiet har brugt så lang tid på at sigte Lindsey Glass.

»Havde hun ringet til politiet eller ladet være med at servere denne person mere alkohol, kan det være, at disse mennesker stadig var i live.«

Lindsey Glass er – på trods af advokatens udtalelser – ikke sigtet i drabssagen. Hun er udelukkende sigtet for at have serveret alkohol til en ustabil og beruset person.