Eric Huska fra Chicago i USA er ikke særligt heldig. Han er blevet arresteret for mordet på sin kone, der blev efterladt 90 minutter i et udendørs boblebad, hvor låget var låst.

Politiet arresterede den 58-årige Huska, efter videoovervågninger havde vist, at han selv låste låget over sin kone, den 57-årige Laura Huska.

Hun forsøgte ellers desperat at komme ud af boblebadet og fik i første omgang hjælp af sin mand. Det skriver news.com.au.

Men tilsyneladende ombestemte han sig og låste låget over sin kone og gik indenfor i huset.

Parret havde været i badekarret under en lille druktur i lørdags i haven ved deres hjem i Wheeling ved Chicago.

Efter halvanden time fandt Eric Huska ud af, at han manglede sin kone. Han vendte tilbage til badekarret, hvor han så hende flyde i vandet.

Vicepolitichef Todd Wolff er sikker på, at alkohol spillede en rolle i familiedramaet.

»Af en eller anden grund satte han låget over hendes hoved. Vi er sikre på, at alkohol var en faktor i den sag.«

Eric Huska ringede selv til politiet, men redningsfolkene kom for sent til at redde konen.

Han kom for retten i tirsdags, og dommeren satte hans kaution til 10.000 dollars (66.000 danske kroner). Han er blevet sigtet for ufrivilligt drab på sin kone.

Eric Huska er aldrig blevet arresteret før, og politiet har ingen optegnelser over opkald fra hjemmet.