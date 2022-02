»Tro ikke på løgne!«

Der har søndag været stor forvirring om den ukrainske hovedstad, Kiev. For er byen omringet af russiske soldater, der har blokeret alle veje ud og ind – eller ikke?

Nu oplyser byens borgmester, den tidligere bokser Vitalij Klitsjko, at russerne har forsøgt at sprede misinformation om situationen.

Forvirring opstod tidligere søndag, da nyhedsbureauet AP skrev, at Vitalij Klitsjko havde fortalt, at hovedstaden var omringet af soldater, og at det ikke var muligt at evakuere beboerne:

Arkivfoto af Vitalij Klitsjko. Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere Arkivfoto af Vitalij Klitsjko. Foto: SERGEI SUPINSKY

»Det kan vi ikke gøre, for alle veje er blokeret,« skulle han have sagt i interviewet, der blev citeret i medier verden over.

Siden blev der sået tvivl om den udtalelse, og i et ukrainsk medie skulle en talsmand for borgmesteren angiveligt have sagt, at Vitalij Klitsjko havde udtrykt sig forkert.

Nu har den tidligere bokser selv taget ordet på sin officielle Telegram-konto, skriver BBC.

Der forklarer han, at der er tale om 'misinformation':

»Russiske internetmedier spreder information med reference til mig, at Kiev angiveligt er omringet, og at evakuering af folket er umuligt,« skriver han og tilføjer:

»Tro ikke på løgne! Stol kun på information fra officielle kanaler.«

Derudover skriver Vitalij Klitsjko også, at Rusland står bag flere falske sider:

»Rusland fortsætter med at kæmpe mod Ukraine, ikke kun med våben, men også med information.«

Historien melder ikke noget om, hvordan informationen i første omgang havnede hos nyhedsbureauet AP.

Siden Rusland indledte invasionen i Ukraine natten til torsdag, har Kiev været ramt af flere angreb, mens russiske soldater også har angrebet flere byer rundt om hovedstaden.

Der er dog ikke noget, der – indtil videre – tyder på, at de russiske soldater er trængt ind i byen.