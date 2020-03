Alle danske medlemmer af EU-Parlamentet stemmer torsdag for at stoppe spøgelsesflyvninger under coronakrise.

Europæiske flyselskaber skal ikke tvinges til at sende passagerløse fly i luften under coronakrisen.

Torsdag ventes EU-Parlamentet at godkende et lovforslag, som giver flyselskaberne mulighed for at holde deres fly på jorden og samtidigt beholde deres afgangs- og landingstidspunkter i næste sæson.

EU-Parlamentet holder torsdag ekstraordinær samling, hvor medlemmer af parlamentet for første gang nogensinde kan fjernstemme per e-mail på grund af coronapandemien.

Alle danske medlemmer af EU-Parlamentet stemmer for forslaget torsdag, oplyser de til Ritzau.

Det handler især om at mindske de miljømæssige og økonomiske omkostninger ved at have tomme fly i luften, mener den danske parlamentariker Nikolaj Villumsen (EL).

- Det er absurd, at der skal flyve tomme fly rundt på grund af bureaukratiske EU-regler, og det er det sidste, EU har brug for lige nu.

- Det er helt afgørende, at vi sørger for, at hverken klimaet eller flyselskabernes økonomi bliver belastet mere end højest nødvendigt, siger han.

Det er slottider - tider for afgang og landing - der er fundamentet for flyselskabernes forretning. Et selskab skal flyve mindst 80 procent af sine slots.

Det er en midlertidig ændring af den forordning, som kan presse flyselskaberne til at flyve med tomme fly, som EU-Parlamentet stemmer om.

Og i den her særlige situation er det vigtigt, at EU er i stand til at tage en hurtig beslutning og stoppe spøgelsesflyvningerne, mener Morten Helveg (R).

- Flyselskaberne skal jo sende fly i luften, fordi de har fået tildelt de her slots.

- Det er jo det, som er så tudetosset i det her. Det er noget forbandet svineri, at det er grunden til, at der flyver tomme fly rundt. Og det skal vi selvfølgelig gribe ind overfor, siger han.

Ud over lovforslaget om at stoppe spøgelsesflyvninger, stemmer medlemmerne af EU-Parlamentet også om to andre økonomiske hjælpepakker.

Det endelige resultat af afstemningerne er først klar torsdag aften. Men ifølge Pernille Weiss (K) er der ingen tvivl om, at de tre forslag går igennem.

- Lige nu er tid altafgørende, og vi skal tage nogle hurtige beslutninger og hjælpe, hvor vi kan. Det er vi alle enige om.

- Og jeg ville da gerne se de kolleger, som ville turde stemme imod en hjælpende hånd i den her situation, siger hun.

Den danske parlamentariker Linea Søgaard-Lidell (V) er på barsel og deltager ikke i torsdagens afstemning, oplyser hun til Ritzau.

/ritzau/