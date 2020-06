En plørefuld bilist gik tilbage til pubben, efter han havde kørt en mand ihjel ved et busstoppested. Den utrolige historie blev optrevlet ved retten i Edinburgh tirsdag.

Bilisten, den 30-årige Martin Henderson, kørte dobbelt så hurtigt som tilladt, da han mistede herredømmet over sin bil under en overhaling.

Han pløjede ind i en gruppe mennesker i udkanten af Aberdeen i Skotland, nær byens lufthavn. Det skriver Sky News.

Bilen ramte 70-årige Allan Forbes, som blev kastet ind på en nærliggende parkeringsplads. Han fik 'katastrofale kvæstelser' og døde på stedet.

Chloe Donaldson blev også alvorligt kvæstet ved ulykken. Hun var 18 år, da det skete, og nu har hun metalskruer i benene til at holde dem sammen.

Højesteretten i Edinburgh oplyste, at Martin Henderson flygtede fra stedet efter ulykken.

Han flygtede ind på en nærliggende pub, hvor han bestilte en halv liter øl, inden han tog hjem til sit hus i Inverurie, godt 17 km længere nordøstpå.

Da han kom hjem, fortalte han sin partner, at han havde 'fucked up', åbnede to dåser øl, rapporterede sin bil stjålen til politiet og faldt i søvn på sofaen.

Tirsdag var der dog ingen tvivl i højesteret. Henderson erklærede sig skyldig i trafikdrab ved hasarderet kørsel.

Han er tidligere ingeniør for et offshore oliefirma og har i forvejen seks straffe for trafikforseelser. Blandt andet for at køre bil i påvirket tilstand, køre for stærkt og køre uforsvarligt. Han har tidligere fået tre forbud mod at køre bil.

På ulykkesdagen 9. november havde han været på to pubber inden dødsulykken.

Han havde sin søn og en kammerat med i sin BMV, hvor han kørte over for rødt lys og var lige ved at ramme en varebil, før han overhalede i et sving med 156 km/t.

Han var netop ved at overhale endnu en bil, da han mistede herredømmet over bilen og ramte en Nissan Pixo, før han bragede ind i de ventende buspassagerer.

Alle i Hendersons bil slap uskadt fra ulykken, og en af de unge mænd blev på stedet og kunne fortælle politiet, at Henderson selv sad bag rattet.

Denne gang står straffen på fængsel, fik Henderson at vide.

»Du skulle skamme dig noget så forfærdeligt,« sagde dommer lord Mulholland til den sigtede, skriver Sky News.

Dommen afsiges 30. juni.