Efter næsten et års fangenskab i Thailand blev den hviderussiske model, som oprindeligt hævdede, at hun havde beviser for Ruslands hjælp til Donald Trumf med at vinde præsidentposten i USA, udvist og sendt retur til Hviderusland.

Hun blev udvist efter at være blevet kendt skyldig i at være involveret i 'et sextræningskursus'. Det skriver channelnewasia.com.

Nastya Rybka, som hun var kendt under (født Anastasia Vashukevich), blev tilbageholdt sammen med en del andre efter en politirazzia i Pattaya sidste februar.

Vashukevich sagde oprindeligt, at hun var rejst til Thailand efter at have været impliceret i en politisk skandale.

Den har den russiske aluminiums-tycoon Oleg Deripaska i hovedrollen. Han var tidligere ven med Trumfs daværende kampagnedirektør Paul Manafort.

Hun fik pressen til at spidse blyanter, da hun lovede at komme med detaljer om, hvordan russerne hjalp Trump med at vinde kampen om at blive præsident.

Materialet, hun lovede at præsentere, kom aldrig frem. Kritikere lod dommen falde over hendes historie: Det var blot en publicitystunt.

'Kurset', der blev holdt i Pattaya, havde Alex Kirillov som frontfigur. Han er en selvudlært russisk guru i at forføre kvinder - nogle deltagere bar skjorter med påskriften 'sex animator'.

Anastasia Vashukevich erklærede sig skyldig, sammen med syv andre, i forskellige anklager ved en domstol i Pattaya. Den beordrede gruppen deporteret.

Torsdag eftermiddag, lokal tid, blev Vashukevich og de fleste øvrige fra retssagen sat på et Aeroflot-fly, der havde Moskva som endestation.

Thailands immigrationschef, Surachate Hakparn, sagde, at resten af gruppen ville forlade landet torsdag aften.

De er alle blevet sortlistet fra at komme tilbage til Thailand.